قائممقام تلعفر: 400 أمرأة اختطفهن داعش في 2014 مايزال مصيرهن مجهولا

2022/12/19 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء تلعفر قاسم محمد

شريف، الاثنين، أن عناصر تنظيم "داعش"

الاجرامي اختطفوا أكثر من 400 سيدة وفتاة

من قضاء تلعفر، ولا يزال مصيرهن مجهولاً

إلى الآن.

وقال شريف في حوار صحفي إن "داعش

اختطفوا

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