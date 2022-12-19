تحالف الانبار: لن نكون تحت العباءة التركية او الخليجية

2022/12/19 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الانبار الموحد , الاثنين , ان

التحالف ذو نزعة وطنية ولن يكون يوما

تحت التأثير التركي او الخليجي، مبينا

ان التحالف له امتدادات سياسية مع

المناطق المحررة وتوجهه واحد.





وقال القيادي في التحالف

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