القبض على 36 متسللاً يحملون الجنسية الباكستانية في واسط

2022/12/19 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم

الاثنين، القبض على 36 متسللاً يحملون

الجنسية الباكستانية اثناء دخولهم الى

المحافظة.

وذكر بيان للقيادة انه “بعملية نوعية

استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت

قيادة شرطة محافظة

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