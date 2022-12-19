2022/12/19 | 12:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1EkF7I0sDms

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة عدن - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٣٦١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة عدن - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٣٦١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).