حقوق الانسان تعلق على ‘هجوم كركوك’: تحديا أمنيا خطيرا يتطلب الوقوف بحزم تجاهه

2022/12/19 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، على حادث هجوم الارهابي في كركوك، بينما أكدت الوقوف بحزم لمنع تكرار العمليات الإرهابية.وقالت المفوضية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

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