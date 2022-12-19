2022/12/19 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجه خوان لابورتا رئيس برشلونة رسالة الى ليونال ميسي نجم الارجنتين وباريس سان جيرمان عقب حصوله على بطولة كاس العالم 2022.وقال لابورتا في تهنئه لـ نجمه السابق: تهانينا ليو انت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس برشلونة يُفاجئ ميسي بعد حصوله على كأس العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برشلونة يُفاجئ ميسي بعد حصوله على كأس العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس برشلونة يُفاجئ ميسي بعد حصوله على كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).