2022/12/19 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنّها تحقق في الزيادة الواضحة بإصابات عدوى الإنتان بالمكورات العقدية مجموعة أ الغازية، ما قد يشير إلى العودة للمستويات المعتادة ما قبل الجائحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تحقق في ارتفاع إصابات "المكورات العقدية أ" لدى الأطفال.. ومخاوف من العودة إلى معدلات ما قبل الجائحة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تحقق في ارتفاع إصابات "المكورات العقدية أ" لدى الأطفال.. ومخاوف من العودة إلى معدلات ما قبل الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).