مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الأردنية خلال مداهمة

2022/12/19 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ثلاثة من عناصر الأمن وجرح خمسة آخرون خلال مداهمة استهدفت مشتبها به في مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان (جنوب المملكة) خلال التعامل مع احتجاجات، حسبما أعلنت مديرية الأمن العام الاثنين.

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