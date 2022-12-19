وكيل وزارة الكهرباء لـ

2022/12/19 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الاثنين، أن ايران وعدت بزيادة صادرات الغاز الى العراق بأكثر من 45 مقمق للصيف المقبل.

وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم: لوكالة " الاقتصاد نيوز" على هامش مؤتمر العراق الثامن للنفط والغاز إن "العراق لازال يعتمد على الجانب الايراني في تشغيل محطات توفير الطاقة"، مبينا أن "الجانب الايراني أكد أن تجهيز العراق بالغاز سيكون جيد جدا للموسم الصيفي المقبل وبزيادة تتجاوز 45 مقمق وسيتوجه وفد عراقي الى طهران قريبا لمتابعة الملف".

واضاف، أن "العراق عمل على تنويع مصادر استيراد الغاز وعدم الاعتماد على الجانب الايراني، إذ انه ابرم عقدا مع قطر لاستيراد الغاز لكن نواجه مشاكل في قابلية الموانئ لاستقبال الشحنة وهي تحتاج بعض الاجراءات الفنية".

وأوضح أن "وفدا عراقيا سيذهب الى تركمانستان لمناقشة استيراد الغاز من هذا البلد اضافة الى قطر وايران".

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