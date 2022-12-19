رويترز: سوريا تتلقى شحنات ضخمة من القمح الأوكراني

2022/12/19 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت حكومة النظام السوري هذا العام وبشكل كبير استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا باستخدام أسطول من سفن‭‭‭ ‬‬‬البلدين لتجنب العقوبات الغربية.

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