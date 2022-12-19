2022/12/19 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1ndLDPnTbIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التفاؤل للعراقيين كلهم أحسن من الحبيبة.. مسن شايل ورد لنشر التفاؤل بين العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التفاؤل للعراقيين كلهم أحسن من الحبيبة.. مسن شايل ورد لنشر التفاؤل بين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).