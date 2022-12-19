2022/12/19 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يفجر مفاجأة العرب بعد مونديال قطر | تقرير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفجر مفاجأة العرب بعد مونديال قطر | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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