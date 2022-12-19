2022/12/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العائلة المالكة في النرويج في

بيان، اليوم الاثنين، أن الملك هارالد

دخل المستشفى بعد إصابته بعدوى ويعالج

بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.





وأضافت أن الملك البالغ من العمر 85

عَاماً في حالة م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك النرويج يدخل المستشفى بعد إصابته بعدوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).