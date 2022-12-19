العراق يستهدف القضاء على حرق الغاز الطبيعي خلال أربع سنوات

2022/12/19 | 13:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير

النفط حيان عبد الغني قوله، اليوم

الاثنين، أن البلاد تسعى لمنع حرق الغاز

نهائيا خلال أربع سنوات.

ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز

المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم

ت

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