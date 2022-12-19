2022/12/19 | 13:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يؤكد لمسؤول أممي ضرورة تخليص النساء التركمانيات والإيزيديات من أسر "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/19 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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