صولة رقابية تنتهي بضبط مخزن لـ

2022/12/19 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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استمرارا للحملة التي اطلقها وزير التجارة

دائرة الرقابة التجارية تضبط مخزنا يحتوي على مواد منتهية الصلاحية في منطقة الكمالية الصناعية

بغداد- إعلام التجارة

أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، ضبط مخزن يحتوي على مواد منتهية الصلاحية في منطقة الكمالية الصناعية.

وذكرت الدائرة في بيان، أنه"استمرارا للحملة التي اطلقها وزير التجارة الاستاذ اثير داود الغريري، بمتابعة الأسواق والمواد المنتهية الصلاحية، تمكنت فرق الرقابة التجارية بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط مخزن يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في منطقة الكمالية الصناعية".

وأضافت، أن"المخزن يحتوي على مواد غذائية مثل الرز والشاي منتهية الصلاحية يتم تدويرها إلى كراتين واكياس نافذة الصلاحية إلى 2024"،

مبينة أنها"تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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