شلل تام يُصيب بلدية شط العرب.. عقود مضربون ومسؤولون يناشدون (فيديو)

2022/12/19 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

خرج العشرات من موظفي بلدية شط العرب في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بتظاهرة غاضبة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال أحد المتظاهرين لـ(بغداد اليوم) إن "هناك عددا من موظفين العقود يعملون منذ عام 1990 ولم يتم تثبيتهم الى الان".

وأضاف أن "المتظاهرين مضربين حاليا عن العمل"، مشيرا الى أنه "ستكون هناك تظاهرات ضد محافظ البصرة اسعد العيداني يوم غدا الثلاثاء لعدم تثبيتهم".

وفي هذا الجانب، أكد معاون مدير بلدية شط العرب علاء عبد الحسن لـ(بغداد اليوم) أن "بلدية شط العرب رفعت جميع الأسماء إلى الجهات المعنية".

وبين أنه "في كل مرة تطلب وزارة المالية من البلدية فقرات لتثبيت موظفين العقود، تقوم البلدية برفعها للوزارة وتؤيد توفر التخصيص المالي لتثبيتهم".

وأكد أن "البلدية في حالة شلل حاليا جراء اضراب الموظفين العقود وأيضا عقود عمال النظافة والوضع يسوء بتراكم النفايات بالقضاء".

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