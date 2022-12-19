صحيفة بريطانية تكشف عن دخول

2022/12/19 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين، عن دخول اعداد تقدر بـ"المئات" من المتظاهرين الإيرانيين الفارين من عمليات الملاحقة داخل بلادهم الى العراق بشكل غير قانوني.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها ترجمته (بغداد اليوم)، أن "اعداد تقدر بالمئات المنخفضة، دخلت الى الأراضي العراقية وتحديدا إقليم كردستان بشكل غير قانوني عبر التهريب، هربا من ملاحقة النظام الإيراني لهم، وفي محاولة للحصول على العلاج في المستشفيات العراقية بدلا عن الإيرانية".

وأضافت أن "المتظاهرين الفارين من إيران اعادوا لم شملهم داخل العراق على الرغم من وجود مخاوف من وصول الأجهزة الأمنية الإيرانية لهم في العراق، على حد وصف الصحيفة".

وأشارت الى أن "المتظاهرين وجهوا رسالة الى فرنسا وبريطانيا ودول أوروبا أعلنوا خلالها انهم يتشاركون بالقيم مع تلك الدول طالبين منها المساعدة".

يشار الى ان التظاهرات الإيرانية ما تزال مستمرة حتى الان في العديد من المدن الداخلية، حيث اتهمت إيران الفصائل الكردية المتمركزة في العراق بالوقوف وراء "استهداف امنها الداخلي" من خلال التحريض على التظاهر، بحسب وصفها، الامر الذي تنكره الجهات الكردية، وتنتقده الجهات الدولية.

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