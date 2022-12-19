السوداني: قانون الموازنة سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية

2022/12/19 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين ، أن قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية وفيه صناديق فرعية تُخصص للسكن والتربية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / […]

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