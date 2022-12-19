بيلاروسيا تهدد بنبرة حادة بأنها ستساند روسيا عسكرياً ضد اوكرانيا

2022/12/19 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنبرة حادة قبل اجتماع نادر هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط مخاوف متزايدة من أن بيلاروسيا قد تنجذب إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.وقال لوكاشينكو، الذي شدد على سيادة بلاده في اجتماع يوم … Readmore

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