كامل الأسدي مديراً لنجدة ديالى

2022/12/19 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف العميد كامل الاسدي مديراً لنجدة ديالى خلفاً للعميد باسم الشمري المدير السابق.

وقال المصدر إن وزير الداخلية كلف العميد كامل الاسدي مديراً لنجدة ديالى خلفاً للعميد باسم الشمري المدير السابق”.

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