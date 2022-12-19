عثر على بعضها في مصر وغزة.. إليك أكثر الاكتشافات التاريخية الفنية إثارة للعام 2022

2022/12/19 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد نحلم بالفوز في اليانصيب أحيانًا، ولكن ماذا عن العثور على خاتم زفاف من العصور الوسطى في فناء منزلك، أو فسيفساء من العصر البيزنطي في مزرعتك؟ إليك أكثر الاكتشافات الفنية إثارة للعام 2022.

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