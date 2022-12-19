2022/12/19 | 13:44 - المصدر: انترسيكت

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاضنة انترسيكت ومنظمة سبارك تطلقان برنامجاً لدعم رواد الأعمال في فلسطين

بالتعاون مع Village Capital وصندوق ابتكار وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

رام الله_ أطلقت حاضنة انترسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطين، وسبارك وهي منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى خلق فرص العمل، برنامجاً جديداً يهدف إلى دعم رواد الأعمال الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع Village Capital وصندوق ابتكار، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقد اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج لبناء القدرات يستهدف المؤسسات الفلسطينية الداعمة للابتكار والإبداع، ويهدف إلى تعزيز وتنويع الخدمات المتاحة للرياديين الفلسطينيين لتمكينهم من النجاح في مشاريعهم.



هذا ويسعى كلا الطرفين إلى المساهمة في نمو ريادة الأعمال في فلسطين، مؤمنيْن بقوة تأثير التكنولوجيا فلسطينية الصنع في إيجاد حلول للتحديات الاستثنائية التي تواجهها فلسطين.

وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع صندوق ابتكار و Village Capital التي تعتبر أكبر منظمة داعمة من أجل تحقيق الأثر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على مستوى العالم، وقد نفذت برامجها في 28 دولة حتى الآن، فيما يُعد هذا البرنامج باكورة عملياتها في فلسطين.



بفضل ما نذكر صندوق ابتكار وهو شركة للاستثمار المغامر في شركات التكنولوجيا التي أسسها رواد أعمال فلسطينيون، وذلك بهدف توسيع نطاق الابتكار الفلسطيني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لحاضنة انترسيكت برام الله، وذلك بحضور السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، والسيد حسن العفيفي رئيس مجلس إدارة انترسيكت، والسيد راتب الرابي مدير حاضنة انترسيكت للريادة، والسيدة هدى طهبوب مديرة البرامج في انترسيكت، والسيدة جيلتسجي دي بلاو المديرة الإقليمية لبرنامج سبارك، والسيدة دينا المساعيد مديرة سبارك في فلسطين، والسيدة رشا زعرور مسؤولة مشروع سبارك فلسطين، إضافة إلى حضور كل من السيدة آمبر العملة والسيد حبيب حزان الشريكين الإداريين لصندوق ابتكار.

وفي هذا السياق، عبر السيد هاشم الشوا عن سعادته وتفاؤله بتوقيع الاتفاقية بين حاضنة انترسيكت ومنظمة سبارك، وذلك بناء على النهج المبتكر الذي تقوم عليه هذه الشراكة من أجل تعزيز البيئة الريادية في فلسطين.



وأضاف مؤكداً "لقد واصلنا دعم القطاع الريادي الفلسطيني ضمن خططنا واستراتيجيتنا، بهدف مواكبة التحول الرقمي في الخدمات المصرفية والمالية، ولتشجيع أنشطة ريادة الأعمال والقيادة المؤثرة مجتمعياً".



مشيراً إلى أن مجموعة بنك فلسطين ركزت على الريادة الفلسطينية المتنامية والابتكار التكنولوجي في السنوات الأخيرة.

بدوره، لفت السيد راتب الرابي أن الاتفاقية ستوفر فرصاً جديدة لرواد الأعمال الفلسطينيين.



وقال مضيفاً "نحن نتخذ خطوات متقدمة لتمكين المبتكرين الفلسطينيين من التعرف على الخبرات العالمية عن كثب، وللانتقال بالريادة الفلسطينية إلى منصة الريادة العالمية".



كما أوضح أن الاتفاقية مع سبارك و Village Capital تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التوسع العالمي للابتكار التكنولوجي الفلسطيني.

من جانبها، صرحت السيدة دينا المساعيد، أن سبارك وعلى مدار العامين الماضيين، ساهمت في تطوير قطاع خاص نشط في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقالت موضحة "حققنا ذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبدعم من المؤسسات المحلية الشريكة، بهدف تطوير وتوليد فرص العمل من خلال تدريب واحتضان الشركات الناشئة".

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أعربت السيدة ريم القسوس، المدير التنفيذي للنمو والشراكات في Village Capital، عن حماسها للانضمام إلى هذه الشراكة مع حاضنة انترسيكت.



حيث ستساهم Village Capital في بناء قدرات المؤسسات التي تدعم رواد الأعمال، إضافة إلى تعزيز الفرص أمام الشركات الناشئة الفلسطينية للحصول على التمويل اللازم من أجل التوسع في الأسواق العالمية، والمساهمة في النهوض ببيئة ريادة الأعمال في فلسطين.

Emre Usta

Regional Communications Coordinator, SPARK

e.usta@spark-online.org

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاضنة انترسيكت ومنظمة سبارك تطلقان برنامجاً لدعم رواد الأعمال في فلسطين) نشر أولاً على موقع (انترسيكت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاضنة انترسيكت ومنظمة سبارك تطلقان برنامجاً لدعم رواد الأعمال في فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (انترسيكت).