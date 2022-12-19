2022/12/19 | 13:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HBIkBXxghRs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما كانت نتيجة حسم اكثر من ١٥ الف دعوى؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما كانت نتيجة حسم اكثر من ١٥ الف دعوى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).