أعداد غفيرة لـ

2022/12/19 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تظاهر عدد من المحاضرين وأصحاب العقود، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عدداً من عقود وزارة التعليم العالي، نظموا تظاهرة عارمة أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم أسوة مع اقرانهم في باقي الوزارات".

وأضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم تنفذ مطالبهم".

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