غسل الأموال يُشعل أسعار العقارات بالعاصمة العراقية

2022/12/19 | 14:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متعاملون في سوق العقارات بالعاصمة العراقية إن الارتفاع الحاد للأسعار في عدد من الأحياء وسط بغداد يرجع إلى زيادة عمليات غسل الأموال.

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