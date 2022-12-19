2022/12/19 | 14:07 - المصدر: ناد كونسيرج

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"ناد كونسيرج" NAD Concierge تكشف عن أرقام

في عامها الأول

دبي: أعلنت خدمة "ناد كونسيرج" NAD Concierge، الرائدة في تقديم تجارب السفر الفاخرة والمخصصة، عن نتائج خدماتها المتعلقة برحلات السفر الحصرية والإستثنائية من الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 واكتوبر 2022.

حققت NAD Concierge نتائج رائعة منذ افتتاح أعمالها في أكتوبر 2021: أكثر من 3600 ليلة في فنادق 5 نجوم في جميع أنحاء العالم ومعدل إحتفاظ بالعملاء بنسبة 70 ٪ خلال نفس العام، هذا بالإضافة إلى الحصول على ردود أفعال وتعليقات إيجابية.

اليوم تقدم NAD Concierge رحلة يخت خاصة مع تذاكر كبار الشخصيات لحضور كأس العالم في قطر، ورحلات استجمام في وجهات حصرية من فئة 5 نجوم، ومغامرات مثيرة بالإضافة إلى تنظيم خطط مخصصة للمسافرين.



لقد أدى هذا النهج الخاص المتبع إلى إرضاء المسافرين من قطاعات رفيعة المستوى.



فالمؤسسان السعوديان، نايف العودة وسعد النمر، يحرصان على الإشراف شخصياً على كل التفاصيل لضمان سلامة وخصوصية وراحة كل عميل.

اعتمد نايف العودة وسعد النمر شعار "العالم يدور من حولك" لتمثيل علامتهما التجارية، وهذه هي الاستراتيجية الدقيقة التي يستخدمانها عند التخطيط لرحلة العميل.



اتبع المؤسس نايف العودة شغفه بالضيافة وحصل على درجة الماجستير في إدارة الفنادق الدولية من معهد "غليون" للتعليم العالي في سويسرا.



تدرب في 5 دول مختلفة ورافقه حبه للسفر والسياحة والضيافة منذ مرحلة الطفولة.

نشأ المؤسس سعد النمر في المملكة العربية السعودية.



حصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع مع دورات مكثفة في إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة التكاليف في المملكة المتحدة.



أعطته دراساته الأدوات المناسبة لتقديم أفضل الخيارات بأسعار تنافسية ورؤية مستقبلية.



اليوم يدير NAD Concierge جنبًا إلى جنب مع شريكه، باستخدام مهارات فريدة ونهجًا متقدمًا.



ويعلق بالقول: "أن تبذل أقصى جهدك هو كل ما يتطلبه الأمر لمنح عميلك تجربة فريدة بدلاً من مجرد القيام برحلة، وهذا هو هدفنا النهائي."

احجز مع NAD Concierge تجربتك المخصصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وتابع حسابات nadconcierge الاجتماعية لتبقى على اطلاع بكل ما يتعلق بالسفر.

نبذة عن NAD Concierge

NAD Concierge هي مزود للخدمة الفاخرة المفصلة على الطلب والحصرية والتي من شأنها تحويل الأحلام إلى حقيقة.



تأسست الشركة من قبل اثنين من أصحاب الرؤى السعودية، نايف العودة وسعد النمر، وتتسم الشركة بالشفافية منذ البداية حيث تضع العميل في المسؤولية وتقدم حلول السفر بكل سهولة يمكن للعملاء توقع رحلات سفر راقية مصممة خصيصًا لتناسب اهتماماتهم ورغباتهم، ومسارات الرحلة بما في ذلك النقل والحجوزات داخل الرحلة والتنفيذ خطوة بخطوة.



سواء كنت مسافرًا منفردًا، أو تقضي شهر العسل، أو مجموعة من العائلات أو الأصدقاء، فإن NAD Concierge تقدم الفخامة الراقية لك ولكل نوع من المسافرين.



فبالنسبة لـNad Concierge، "العالم يدور من حولك".

للمعلومات الصحفية، يرجى التواصل مع:

سيرين مالنتاد

Syren@qqomms.com

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