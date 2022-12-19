2022/12/19 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شاركت الفنانة رحمة رياض متابعيها لقطات من مشاركتها في الحفل الختامي لكأس العالم المقام في قطر، وكتبت: “حدث تاريخي استضافة دولة قطر، وصنعت من الحلم حقيقة”، وأكملت وكتبت “ماكو شعور يوصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما قالته رحمة رياض عن كأس العالم وكيف هنأت قطر المركز الخبري الوطني.

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