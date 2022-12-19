2022/12/19 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة التأمين العراقية العامة عن قيام المدير العام وسام محمد الخرسان بتوقيع عقد تأميني مع مصرف الرافدين لتوفير التغطية التأمينية لمقترضي السيارات (تأمين حياة مقترضي السيارات).وذكر بيان للشركة تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة التأمين تتعاقد مع الرافدين بشأن حياة مقترضي السيارات المركز الخبري الوطني.

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