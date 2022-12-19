العراق يستهدف القضاء على حرق الغاز الطبيعي خلال 4 سنوات

2022/12/19 | 14:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يستثمر العراق الغاز المصاحب رغم أهميته (فرانس برس)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الاثنين، إن البلاد وضعت خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال أربع سنوات.

وأكد عبد الغني في معرض ومؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز، "وزارة النفط أخذت على عاتقها تطوير العملية الإنتاجية للنفط والغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع مكانة العراق في الأسواق العالمية".

وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الآن وهناك خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولاً إلى منع حرقه نهائياً".

وأشار إلى أن "الخطة الموضوعة خلال أربع سنوات لن يكون هناك حرق للغاز، وستكون النتائج ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصا في بعض الحقول الجنوبية".

وتابع أن "واحدة من أولويات الوزارة تأهيل وإعادة تمكين منظومة تصدير النفط العراقي"، لافتاً إلى "أننا ماضون بالخطط وسوف نحقق نتائج ملموسة خلال السنوات القادمة بما يرفد الاقتصاد الوطني".

ويبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط الخام نحو 4.65 ملايين برميل يوميا، ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

ووفقا لتقديرات رسمية سابقة، فإن العراق يحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، مما يضيع على البلاد فرصة استثماره، في توليد الكهرباء أو تصدير الفائض منه.

(رويترز، العربي الجديد)

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