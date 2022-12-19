وزير البيئة: العراق ملتزم بعدم حرق الغاز بعد عام 2030

2022/12/19 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير البيئة نزار محمد سعيد، الاثنين، ان العراق ملتزم بعدم حرق الغاز بدءا من العام 2030، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لادماج القطاع الخاص العراقي بمشاريع التحول للاقتصاد الأخضر.

وقال سعيد في كلمة القاها خلال مؤتمر ومعرض العراق الثامن للنفط والغاز والطاقة في بغداد وحضرته "الاقتصاد نيوز" إن "الحكومة العراقية تبنت مبادرات للتحول نحو الطاقات النظيفة وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط وخاصة بما يتعلق بتطوير الغاز المصاحب اذ يستفاد العراق 2.5 مليار دولار وخفض الانبعاثات 14%".

وأضاف، أن "العراق ملتزم بعدم حرق الغاز بدءا من العام 2030، إذ سيكون انتاجه من الطاقة النظيفة 12 ميغاواط".

ولفت وزير البيئة الى ان "الحكومة تسعى لادماج القطاع الخاص العراقي بمشاريع التحول الى الاقتصاد الاخضر".

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