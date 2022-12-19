الكهرباء: لا نحتاج للموظفين وتم تعيين أكثر من 100 ألف دون ارادتنا

2022/12/19 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير الكهرباء عادل كريم، الاثنين، أن الموظفين الذين تم تثبيتهم مؤخرا والبالغ عددهم أكثر من 100 الف موظف، مؤكدا أن الوزارة لا تحتاجهم.

وقال كريم في تصريحات على هامش مؤتمر النفط والطاقة وحضرته "الاقتصاد نيوز" إن "وزارة الكهرباء لا تحتاج الـ 100 ألف موظف الذين تم تثبيتهم مؤخرا".

وأضاف كريم، أنه "وزارة الكهرباء وافقت عليهم دون ارادتها".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة سابق تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق، وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية، ويتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة الى وزارة الكهرباء.

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