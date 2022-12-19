2022/12/19 | 14:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TD3vVdnq4_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسة خطى الثقافية تكرم عددا من الفنانين والصحفيين المخضرمين في دورتها الثانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤسسة خطى الثقافية تكرم عددا من الفنانين والصحفيين المخضرمين في دورتها الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).