“فيرجن أتلانتيك” تطلق أول رحلة صديق للبيئة.. أين تتجه؟

2022/12/19 | 14:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

بدأت مجموعة من خطوط الطيران اتخاذ خطوات تجاه تدشين الرحلات الصديقة للبيئة دعما لمواجهة آثار التغير المناخي.

وكانت أحد خطوط الطيران التي تعلن رسميا عن اتخاذها لهذا التوجه، خطوط طيران “فيرجن أتلانتيك” البريطانية، التي أعلنت رسميا عن إطلاقها لأول رحلة تدعم الحياد المناخي، بأقل نسبة انبعاثات بداية من عام 2023.

الرحلة ستكون على متن طائرة بوينج 787، وستنطلق من مطار “هيثرو” بالعاصمة الإنجليزية لندن، إلى مطار “جون كيندي” في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وستستخدم الطائرة في رحلتها وقودا صديقا للبيئة تم تطويره خصيصا لهذه المهمة، ينتج انبعاثات كربونية أقل بنسبة 70% من معدل الانبعاثات الذي ينتجه وقود الطائرات التقليدي “الكيروسين”.

وتم تطوير وتصنيع هذا الوقود الصديق للبيئة، من مخلفات أنواع مختلفة من الزيت منها زيت الطعام والشحم، وسيكون خطوة أولى على طريق إنتاج وقود ينتج صفر انبعاثات بنسبة 100%.

هذه الرحلة لن تكون الأولى فقط في تاريخ شركة خطوط طيران Virgin Atlantic، ولكنها ستكون الأولى على مستوى العالم، التي تستخدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة.

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