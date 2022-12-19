2022/12/19 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الاحد، الاستمارات الجديدة الخاصة بتثبيت المحاضرين التربويين في بغداد والمحافظات.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه: "استنادا الى توجيهـات وزارة المالية المتضـمنة تـوفير الغط ولمدة (10) أيام خلال السنة المالية الحالية لسد رواتب المحاضرين والاداريين المتعاقدين وفق القرارين 130 لســنة2021 و 315 لسنة 2019".

وأضافت: "تنسب قيامكم بتزويدنا بالمعلومات وفق الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقة نسخ منها طيا وجدول رقم (3) للعمل بموجبهما وبكل دقة مع بيان باب توفير الغطاء المالي للمدة أعلاه".

وأوضحت: "على ان تردنا تلك الجداول ورقيا مثبته عليها تواقيع المدير العام ومدير قسم الشؤون المالية ومسؤول الرقابة والتدقيق ومدير قسم الملاك ومدير قسم الموارد البشرية ومصادقة المحافظ بالنسبة للمديريات التابعة لمكتب المحافظ ومصادقة الوزير او وكيل الوزارة للشؤون الإدارية بالنسبة للمديريات التابعة لديوان الوزارة بالإضافة الى قرص (CD) مدمج يتضمن تلك البيانات والمعلومات على برنامج الاكسل وخلال فترة أقصاها (3) أيام واعتبارا من تاريخ أعلاه".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تنشر الاستمارات الجديدة الخاصة بتثبيت المحاضرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تنشر الاستمارات الجديدة الخاصة بتثبيت المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).