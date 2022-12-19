2022/12/19 | 14:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: علي الموسوي الحكومة الأردنية| خسائر الدولة جراء التظاهرات واعمال العنف بلغت...

ظهرت المقالة ما هو موقفنا من الاردن أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو موقفنا من الاردن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو موقفنا من الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).