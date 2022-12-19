اعتقال عصابة مختصة بسرقة

2022/12/19 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة امتهنت سرقة جكات حمل الصبات الكونكريتية في المحافظة.

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