هيئة الحشد الشعبي تتنازل عن الدعوة المقامة ضد

2022/12/19 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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قررت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، التنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط "حيدر الزيدي".

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