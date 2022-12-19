بعد المونديال.. قطر تبدأ

2022/12/19 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ختام مونديال 2022 في كرة القدم، تسعى قطر، الطامحة إلى أن تكون "رائدة عالميا في مجال الرياضة"، إلى استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036.الطريق طويل ولكن تم وضع معالم رئيسية عدة للظفر بشرف تنظيمها

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