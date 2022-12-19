ايرادات منافذ الإقليم.. الخلاف

2022/12/19 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، حكومة الإقليم بالكشف عن العائدات المالية لمنفذ إبراهيم الخليل في محافظة دهوك.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي لـ(بغداد اليوم)، إن "السليمانية بدأت خطوات فعلية للكشف عن مصير العائدات المالية في المنافذ الحدودية في السليمانية وحلبجة، وبالأرقام والتفاصيل اليومية".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم مطالبان بالشفافية والنزاهة وكشف العائدات المالية للمنافذ، إذا كانا واثقين من عملهم وعدم وجود الفساد".

يذكر أن حكومة الإقليم تسيطر على إيرادات المنافذ الحدودية المتواجدة في شمال العراق، وتمتنع عن تزويد الحكومة الاتحادية بجزء من هذه الإيرادات بالإضافة الى الإيرادات النفطية.

ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل أعلى إيرادات من جميع منافذ الإقليم والعراق، وإيراداته لاتقل عن 100 مليار شهريا، فضلا عن المنافذ الأخرى مثل سرزير وبرويز خان وحاج عمران وتويله وغيرها.

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