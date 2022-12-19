عقب مناشدات عرضتها (بغداد اليوم).. العيداني يوجه بتثبيت عقود بلدية البصرة

2022/12/19 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

خاطب محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، وزارة المالية من أجل الموافقة على تثبيت عقود بلدية البصرة.

وبحسب وثيقة صادرة من محافظ البصرة وحصلت عليها (بغداد اليوم): "كتابكم ذي العدد ٦٦٣٤٧ في2022/12/12 والحاقا بكتابنا ذي العدد 6047 في 2022/11/29 نرافق اليكم ربطاً نسخة من كتاب مديرية بلدية محافظة البصرة/ شعبة الحسابات/ وحدة الحاسبة ذي العدد 54971 في2022/12/18 المتضمن جداول مناقلة المشار اليها في كتابكم انفاً الخاص بتثبيت عقود الدائرة أعلاه ممن لديهم خدمة عقد فعلية (2 سنة) او اكثر بعد المصادقة عليه من قبلنا".

وصباح اليوم، خرج العشرات من موظفي بلدية شط العرب في محافظة البصرة، بتظاهرة غاضبة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال أحد المتظاهرين لـ(بغداد اليوم) إن "هناك عددا من موظفين العقود يعملون منذ عام 1990 ولم يتم تثبيتهم الى الان".

وأضاف أن "المتظاهرين مضربين حاليا عن العمل"، مشيرا الى أنه "ستكون هناك تظاهرات ضد محافظ البصرة اسعد العيداني يوم غدا الثلاثاء لعدم تثبيتهم".

وفي هذا الجانب، أكد معاون مدير بلدية شط العرب علاء عبد الحسن لـ(بغداد اليوم) أن "بلدية شط العرب رفعت جميع الأسماء إلى الجهات المعنية".

وبين أنه "في كل مرة تطلب وزارة المالية من البلدية فقرات لتثبيت موظفين العقود، تقوم البلدية برفعها للوزارة وتؤيد توفر التخصيص المالي لتثبيتهم".

وأكد أن "البلدية في حالة شلل حاليا جراء اضراب الموظفين العقود وأيضا عقود عمال النظافة والوضع يسوء بتراكم النفايات بالقضاء".

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