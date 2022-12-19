محافظ البصرة يوجه رسالة

2022/12/19 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاثنين، رسالة الى الموظفين المضربين عن العمل في بلدية شط العرب، فيما توعد برد قاسي في حال لم يعودوا الى أعمالهم وأخراج البصرة بمظهر لائق في بطولة خليجي 25.

وقال العيداني في تسجيل صوتي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "واجبنا يكمن في إكمال جميع مستلزمات أصحاب العقود في المحافظة"، مؤكداً أن "قضية تشغيل العقود نحن من سعينا بها، ونسعى في الوقت الحالي الى تثبيتهم عبر طلب رسمي الى الجهات المعنية".

وأضاف أن "الإضراب وترك العمل في هذا التوقيت بالتزامن مع موعد بطولة خليجي 25 يعتبر إساءة الى العراق"، مشيرا الى أنه "في حال وصل اضرابهم عن العمل الاضرار بالبلد انا من سيقف بطريق تثبيتهم".

ووجه العيداني عبر تسجيله الصوتي "رسالة الى الموظفين بالعودة الى أعمالهم وإظهار البصرة بأجمل صورة ممكنة تليق بالبطولة وضيوف المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم، خرج العشرات من موظفي بلدية شط العرب في محافظة البصرة، بتظاهرة غاضبة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال أحد المتظاهرين لـ(بغداد اليوم) إن "هناك عددا من موظفين العقود يعملون منذ عام 1990 ولم يتم تثبيتهم الى الان".

وأضاف أن "المتظاهرين مضربين حاليا عن العمل"، مشيرا الى أنه "ستكون هناك تظاهرات ضد محافظ البصرة اسعد العيداني يوم غدا الثلاثاء لعدم تثبيتهم".

من جانبه، أكد معاون مدير بلدية شط العرب علاء عبد الحسن لـ(بغداد اليوم) أن "بلدية شط العرب رفعت جميع الأسماء إلى الجهات المعنية".

وبين أنه "في كل مرة تطلب وزارة المالية من البلدية فقرات لتثبيت موظفين العقود، تقوم البلدية برفعها للوزارة وتؤيد توفر التخصيص المالي لتثبيتهم".

وأكد أن "البلدية في حالة شلل حاليا جراء اضراب الموظفين العقود وأيضا عقود عمال النظافة والوضع يسوء بتراكم النفايات بالقضاء".

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