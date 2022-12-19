وزير الصحة يوافق على شمول الصحفيين وعوائلهم بالعلاج المجاني

2022/12/19 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

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وزير الصحة يوافق على طلب نقابة الصحفيين العراقيين بشمول الصحفيين وعوائلهم بالعلاج المجاني.

ثمنت نقابة الصحفيين العراقيين قرار وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي بالموافقة على طلب النقابة بشمول الصحفيين وعوائلهم من أعضاء النقابة بالعلاج المجاني في الاجنحة الخاصة للمستشفيات الحكومية وإعفائهم من أجور العمليات الجراحية ..وتؤكد النقابة أن هذا القرار يأتي عرفانآ من وزارة الصحة بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين والأسرة الصحفية العراقية التي تعمل جاهدة لتأدية واجبها المهني والوطني من اجل الكلمة الحرة والصادقة ..وفي الوقت الذي تدعو فيه نقابة الصحفيين بالشفاء العاجل للزملاء الذين هم بحاجة للعلاج ، فأنها تشدد على ضرورة التعاون التام مع وزارة الصحة ومؤسساتها من اجل الحفاظ على هذا المنجز الإنساني .

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