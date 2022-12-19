استعدادا لخليجي 25 .. هيئة الإعلام ترصد جودة الاتصالات والإنترنت في البصرة

2022/12/19 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت هيئة الاعلام والاتصالات في المنطقة الجنوبية جولات ميدانية لفحص جودة الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت في عدد من المؤسسات الصحية الرئيسة والمرافق السياحية المخصصة لخليجي 25 المزمع إقامته في السادس من شهر كانون الثاني المقبل بمحافظة البصرة.

وتسعى الفرق الفنية للهيئة إلى التأكد من تنفيذ الشركات للتعليمات السابقة الخاصة باستخدام آليات حديثة تضمن جودة الخدمات الهاتفية وفق المعايير العالمية في المناطق التي ستشهد تجمعا وزخما للوفود الزائرة.

وشملت الجولات سبع مستشفيات رئيسة تم تحديدها لتقديم الخدمات العلاجية لجماهير خليجي 25 فضلا عن اللجان المنظمة والفرق الرياضية والاتحادات الخليجية.

كما تم تتبع جودة الخدمات الهاتفية وخدمات الانترنت في ستة فنادق أساسية ستستقبل جمهور المونديال وكبار الشخصيات والمنتخبات فضلا عن المكان المخصص لإقامة العاملين في المؤسسات الاعلامية.

وتعمل هيئة الاعلام والاتصالات على تعزيز تغطية الهاتف النقال في المواقع والأحداث المزدحمة من خلال تثبيت مواقع خلوية مؤقتة أو عبر ترقية المواقع الموجودة فعلا.

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