مستقبل قميص الرقم 10 في الأرجنتين .. من سيأخذه ؟؟

2022/12/19 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، أن القميص رقم 10 سيظل متاحاً لنجم البلاد ليونيل ميسي إذا أراد خوض كأس العالم المقبلة بعدما رفع اللاعب البالغ عمره 35 عاماً كأس العالم بمساهمته في الفوز 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح

وسجل ميسي هدفين في النهائي خلال التعادل المثير 3-3 بعد 120 دقيقة في استاد لوسيل.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: «أعتقد أننا يجب أن نحتفظ بالقميص رقم 10 ليكون جاهزاً في كأس العالم القادمة إذا شعر ميسي بالرغبة في اللعب».وأضاف: «استحق أن يفعل ما يحلو له مع هذه المسيرة، ما نقله إلى زملائه مذهل، لم أر أبدا شخصاً بهذا القدر من التأثير في غرف الملابس»، وفق ما نقله موقع «العربية.نت».

دموع سكالوني

وبدا سكالوني متأثراً في مناسبتين خلال حديثه إلى الصحفيين في المؤتمر الصحفي في استاد لوسيل.وفي المرة الأولى عندما تعرض لسؤال حول الراحل دييغو مارادونا، وعن مشاعر الأسطورة الآن، أجاب: «حتى أكون صادقاً، فإني أدركت الآن فقط أن مارادونا لم يعد معنا بعد الآن، وهذا يجعلني أعتقد أنه سيكون سعيداً وفخوراً بنا من مكانه.



لو كان هنا، لكان أول مشجع يقتحم الملعب للاحتفال معنا.



أتمنى أن يستمتع بما تحقق».وتساقطت دموع سكالوني مجدداً عندما تذكر عائلته وأصدقاءه، وشكرهم على دعمه طوال الوقت، وأكد أنه يأمل أن يستقل الطائرة سريعاً للاحتفال مع الشعب الأرجنتيني.فيما قال ميسي في مقابلة سابقة إنه يود مواصلة اللعب مع المنتخب ولا يخطط للاعتزال دولياً في المستقبل القريب، وهو قرار رحب به المدرب.

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