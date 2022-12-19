الحشد الشعبي يتنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط حيدر الزيدي

2022/12/19 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، الاثنين، بالتنازل عن الدعوى

المقامة ضد الناشط حيدر الزيدي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن"رئيس

هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض امر

بالتنازل عن الدعوى المقامة ضد ال

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