بالأرقام.. موقف كورونا الأسبوعي في العراق

2022/12/19 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، موقف

كورونا الأسبوعي في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها"سجلت 321

إصابة خلال الفترة من 12 إلى 18 كانون

الأول".

وأضافت، أنها"سجلت أيضا اربع وفيات و519

حالة شفاء من

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