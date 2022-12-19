2022/12/19 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TnXSF8CwaNk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة العراق وفرنسا .. الأردن يحتضن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة العراق وفرنسا .. الأردن يحتضن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).