2022/12/19 | 16:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: طالب النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الاثنين 12/19/2022، بوقفة عاجلة...

ظهرت المقالة المندلاوي يطالب بوقفة عاجلة لإيقاف التجاوزات على الحصص المائية أولاً على المسلة.

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