2022/12/19 | 16:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: صوت مستخدمو موقع تويتر لصالح تنحي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن...

ظهرت المقالة مستخدمو تويتر يصوتون تأييدا لتنحي إيلون ماسك عن المنصة أولاً على المسلة.

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